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С начала мобилизации в РФ больше россиян сбежали из страны, чем попали в армию – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 16:28
С начала мобилизации в РФ больше россиян сбежали из страны, чем попали в армию – Bloomberg - Фото
Мобилизованные в России (Скриншот видео)

За границу бежало гораздо больше граждан России, чем поступило на военную службу с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию для поддержки вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после приказа от 21 сентября было призвано 200 000 человек. В то же время статистика показывает, что более 300 000 россиян уехали в соседние страны.

Bloomberg приводит официальные данные стран, куда бежали потенциальные российские резервисты.

Границу с Казахстаном с 21 сентября по 4 октября пересекли 200 000 россиян, с Грузией по состоянию на 30 сентября – 69 000, в Евросоюз за неделю въехало 66 000 граждан РФ, в Монголию по состоянию на 2 октября – более 12 000.

Таким образом, только по подтвержденным данным, из России выехало 347 000 человек.

Другие популярные направления, такие как Турция, Армения и Азербайджан, куда россияне могут въезжать без визы, не раскрывают данные о количестве прибывших к ним граждан РФ.

Bloomberg отмечает, что не все, кто покинул Россию после указа Путина о мобилизации, могли быть призваны на военную службу, но многие поспешили покинуть страну на фоне широко распространенной неопределенности относительно условий призыва.

Читайте также: Мобилизация и бегство мужчин из страны подорвут экономику России – Politico

Наталія Медведєва
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война мобилизация
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