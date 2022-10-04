С начала мобилизации в РФ больше россиян сбежали из страны, чем попали в армию – Bloomberg

За границу бежало гораздо больше граждан России, чем поступило на военную службу с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию для поддержки вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после приказа от 21 сентября было призвано 200 000 человек. В то же время статистика показывает, что более 300 000 россиян уехали в соседние страны.

Bloomberg приводит официальные данные стран, куда бежали потенциальные российские резервисты.

Границу с Казахстаном с 21 сентября по 4 октября пересекли 200 000 россиян, с Грузией по состоянию на 30 сентября – 69 000, в Евросоюз за неделю въехало 66 000 граждан РФ, в Монголию по состоянию на 2 октября – более 12 000.

Таким образом, только по подтвержденным данным, из России выехало 347 000 человек.

Другие популярные направления, такие как Турция, Армения и Азербайджан, куда россияне могут въезжать без визы, не раскрывают данные о количестве прибывших к ним граждан РФ.

Bloomberg отмечает, что не все, кто покинул Россию после указа Путина о мобилизации, могли быть призваны на военную службу, но многие поспешили покинуть страну на фоне широко распространенной неопределенности относительно условий призыва.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

30 сентября он подписал указ об осеннем призыве 120 000 срочников.

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Наталія Медведєва

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