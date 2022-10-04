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Мобилизация и бегство мужчин из страны подорвут экономику России – Politico

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 10:18
Мобилизация и бегство мужчин из страны подорвут экономику России – Politico - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В России нет плана поддержки экономики на случай войны – замещения рабочих мест тех, кого мобилизовали, или кто бежал из страны. Это подорвет российскую экономику, пишет Politico.

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Как отмечается, российскому диктатору Владимиру Путину, возможно, удастся мобилизовать 300 000 резервистов, которые, по его словам, нужны для войны в Украине, но с момента объявления мобилизации уже около 360 000 человек уехали в Грузию и Казахстан, чтобы избежать этой участи, и множество людей отправились в другие страны.

Чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин попытается покинуть страну, и это имеет огромные последствия не только для вооруженных сил, но и для всех видов российских рабочих мест. 

Секторы экономики, критически важные для функционирования общества — от заводов до интернет-провайдеров — находятся под угрозой серьезного сбоя. У России нет плана, чтобы справиться с этим.

В статье Politico приводят в пример Финляндию и Швеции, где разработаны подробные планы на случай войны – компании всех секторов экономики составляют списки важных сотрудников, которых нельзя мобилизовывать ни при каких обстоятельствах.

В каждом промышленном секторе также есть постоянный руководитель для готовности к подобным кризисам, есть комитет, отвечающий за кризисное планирование, есть Национальное агентство аварийного снабжения страны, которое отвечает за обеспечение поставок широкого спектра важнейших товаров во время кризисов.

Наталія Медведєва
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война экономика владимир путин мобилизация
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