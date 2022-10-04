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Плюс к "мобикам". Путин подписал призыв срочников, России будет трудно – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 09:23
Плюс к
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Российской системе будет трудно обслужить мобилизованных и призывников одновременно. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 4 октября.

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Указ об очередном осеннем призывном цикле, направленном на подготовку 120 000 призывников Путин подписал 30 сентября.

В британской разведке отмечают, что эти призывники по закону не могут быть отправлены за пределы России.

В рамках этого призыва будут набирать людей отдельно от лиц, мобилизованных в рамках приказа о "частичной" мобилизации от 21 сентября.

Призывной цикл начнется 1 ноября, на месяц позже, чем обычно.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России обучать и вооружать большое количество нового призывного личного состава", – подчеркивают британцы.

По мнению разведчиков, у России значительные проблемы с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава.

"Недостатки российской административной и логистической систем будут и впредь подрывать эти усилия", – резюмировали в британской разведке.

Наталія Медведєва
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осенний призыв война владимир путин мобилизация срочники британская разведка
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