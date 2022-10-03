Британская разведка нашла в словах Путина симптомы проблем с мобилизацией в России

РФ испытывает проблемы с проведением мобилизации, на это указывают и слова самого российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет разведка Британии.

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Через восемь дней после объявленная мобилизации Путин заявил, что "возникает много вопросов, которые надо быстро исправить". Это необычное быстрое признанием Путиным проблем, оно подчеркивает нефункциональность мобилизации в течение первой неделе, считают разведчики.

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По словам британцев, местные чиновники, вероятно, не совсем понимают масштаб и юридическое обоснование мобилизации. Они почти наверняка призвали людей, которые не подходят под публично объявленные Путиным и Минобороны РФ критерии.

Резервистов продолжают стягивать в палаточные лагеря, а российские чиновники, вероятно, испытывают трудности с их обеспечением и поиском офицеров для руководства мобилизованными, подытожили разведчики.

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Марко Сировой

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