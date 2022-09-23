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В России собираются мобилизовать 1,2 млн человек – Медуза

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 16:53
В России собираются мобилизовать 1,2 млн человек – Медуза - Фото
Уничтоженный российский танк (иллюстративное фото: EPA)

В ходе "частичной" мобилизации в России планируют призвать более миллиона человек. Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств РФ.

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Как отмечается, в целом в России собираются мобилизовать 1,2 млн человек. 

Источники, близкие к московским властям и представительству Северо-Западного федерального округа, сообщили Медузе, что в Москве планируется призвать до 16 000 человек, а в Санкт-Петербурге – около 3200 человек.

Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств РФ, отметил, что из российских областных центров "рекомендовали набирать по минимуму".

"Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]", – добавил он.

Читайте также: "Че вы орете все?" Как идет мобилизация в России – две недели подготовки и на фронт: видео

Наталія Медведєва
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война мобилизация
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