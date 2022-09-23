В России собираются мобилизовать 1,2 млн человек – Медуза
В ходе "частичной" мобилизации в России планируют призвать более миллиона человек. Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств РФ.
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Как отмечается, в целом в России собираются мобилизовать 1,2 млн человек.
Источники, близкие к московским властям и представительству Северо-Западного федерального округа, сообщили Медузе, что в Москве планируется призвать до 16 000 человек, а в Санкт-Петербурге – около 3200 человек.
Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств РФ, отметил, что из российских областных центров "рекомендовали набирать по минимуму".
"Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]", – добавил он.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
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