Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию
01.10.2022, 11:48
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу. Об этом говорится в указе, который Офис президента обнародовал 30 сентября.
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Документ исключает статьи из указа от 2021 года, предусматривающие проведение призыва на срочную службу с октября по декабрь.
В то же время Зеленский отложил демобилизацию тех, кто имеет высшее образование и закончил срок военной службы.
Указ дополняет статью о демобилизации военных, имеющих степень магистра и отслуживших установленные сроки срочной службы, словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
- 7 апреля Минобороны отменило весенний призыв на срочную службу в ВСУ.
- 26 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже создала резервы и не будет объявлять дополнительную мобилизацию на фоне того, что в России объявлена мобилизация.
- 29 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб ВСУ и главнокомандующий Валерий Залужный.
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