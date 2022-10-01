Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу. Об этом говорится в указе, который Офис президента обнародовал 30 сентября.

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Документ исключает статьи из указа от 2021 года, предусматривающие проведение призыва на срочную службу с октября по декабрь.

В то же время Зеленский отложил демобилизацию тех, кто имеет высшее образование и закончил срок военной службы.

Указ дополняет статью о демобилизации военных, имеющих степень магистра и отслуживших установленные сроки срочной службы, словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Наталія Медведєва

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