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Минобороны отменило весенний призыв на срочную службу в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 22:01
Минобороны отменило весенний призыв на срочную службу в ВСУ - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

В 2022 году не будет проводиться весенний призыв (апрель-июнь) на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.  

"В связи с военной агрессией РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года объявлена общая мобилизация" – говорится в сообщении.  

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Во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектация вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.  

Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет, объяснили в Минобороны.

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Роман Брыль
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