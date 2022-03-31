В Росси начался очередной весенний призыв – по указу Путина будут призваны 134 500 человек

Лидер страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о проведении в апреле-июле весеннего призыва граждан РФ на военную службу.

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Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля 2022 года на военную службу будут призваны 134 500 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе.

Одновременно из российской военной службы увольняются отслужившие по призыву солдаты, матросы, сержанты и старшины.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что призывников "не будут направлять в горячие точки", однако среди погибших и взятых в плен в Украине военнослужащих РФ было множество солдат-срочников. Россия официально признала только "отдельные случаи" такого рода.

Сергей Бережной

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