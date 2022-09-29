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Резников о том, будет ли дополнительная мобилизация в Украине: Решат Залужный и Генштаб

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29.09.2022, 11:47
Резников о том, будет ли дополнительная мобилизация в Украине: Решат Залужный и Генштаб - Фото
Алексей Резников и Валерий Залужный (Фото: пресс-служба МВД)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и главнокомандующий Валерий Залужный. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, глобальное развитие событий планирует Генштаб и Залужный, а операции на местах — командующие на направлениях. 

"Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, которые связаны с формированием резервов и их подготовкой", — сказал министр.

Резников заявил, что Генштаб будет принимать решение о возможной дополнительной мобилизации. Также он напомнил, что в Британии проходят обучение и подготовку 30 000 украинских резервистов, которые являются "мотивированными людьми, которые не загнаны, как стадо баранов". 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война мобилизация Валерий Залужный генштаб мобилизация в россии
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