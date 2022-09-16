В России срочников отправят оборонять Белгородскую область – BBC

Российских военнослужащих, которых призвали в армию весной 2022 года, командование готовится перебросить на оборону Белгородской области. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на информацию родственников троих военных РФ.

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Как отмечается, срочников, призванных весной в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область "для защиты государственной границы".

По информации родственников, с начала сентября командование части в подмосковном Наро-Фоминске давит на солдат, требуя подписать контракты.

"Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, в Валуйки, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма", – рассказала мать одного из военнослужащих.

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников 1-го гвардейского мотострелкового полка в Валуйках.

Родственники военнослужащих, которых отправляют на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", – рассказала одна из матерей.

14 сентября ГУР сообщало, что российские оккупанты, которые сбежали из Харьковской области, сосредоточились вблизи границы в районе Белгородской области, у них нет связи с командованием, нет еды и боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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