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"Сидят без еды на границе с РФ". ГУР узнало о состоянии оккупантов, бежавших из Изюма

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 17:56
Уничтоженная российская техника (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Подразделения российских оккупантов, которые бежали из Харьковской области в результате наступления Вооруженных Сил Украины, находятся у границы с РФ, у них нет связи с командованием, нет еды и боеприпасов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечает ГУР, оккупанты, которые отступили с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива.

Сообщается, что при отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Оккупанты жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

По информации ГУР, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери.

"В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой", – сообщает украинская разведка.

Как отмечается, многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области.

"У них нет связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов", – говорится в сообщении.

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Наталія Медведєва
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