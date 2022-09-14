"Сидят без еды на границе с РФ". ГУР узнало о состоянии оккупантов, бежавших из Изюма
Подразделения российских оккупантов, которые бежали из Харьковской области в результате наступления Вооруженных Сил Украины, находятся у границы с РФ, у них нет связи с командованием, нет еды и боеприпасов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечает ГУР, оккупанты, которые отступили с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива.
Сообщается, что при отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Оккупанты жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.
По информации ГУР, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери.
"В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой", – сообщает украинская разведка.
Как отмечается, многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области.
"У них нет связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов", – говорится в сообщении.
- ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.
Читайте также: Наступление ВСУ выбило часть российских войск на территорию России – Пентагон
Комментарии