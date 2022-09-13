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Наступление ВСУ выбило часть российских войск на территорию России – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 21:46
Наступление ВСУ выбило часть российских войск на территорию России – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Наступление ВСУ в Харьковской области вынудило существенную часть российских подразделений уйти через границу на территорию России. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает CNN.

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"Мы видели, что часть российских войск, особенно на северо-востоке, в Харьковской области, отступая под давлением ВСУ ушли через границу обратно в Россию", – сказал Райдер.

По его словам, для США не стала "сюрпризом" эффективность контрнаступления украинских военных. Однако, судя по данным, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, "возможно, это стало сюрпризом именно для русских".

Читайте также: Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр 

Сергій Бережний
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пентагон наступление харьковская область Пэт Райдер
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