Наступление ВСУ выбило часть российских войск на территорию России – Пентагон
Наступление ВСУ в Харьковской области вынудило существенную часть российских подразделений уйти через границу на территорию России. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы видели, что часть российских войск, особенно на северо-востоке, в Харьковской области, отступая под давлением ВСУ ушли через границу обратно в Россию", – сказал Райдер.
По его словам, для США не стала "сюрпризом" эффективность контрнаступления украинских военных. Однако, судя по данным, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, "возможно, это стало сюрпризом именно для русских".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
Читайте также: Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр
Комментарии