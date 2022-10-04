Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях

Президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором Владимиром Путиным "актов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Указ от 4 октября опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский постановил признать никчемными, то есть не имеющими никаких юридических последствий подписанные Путиным бумажки, в которых диктатор РФ назвал "независимыми" временно оккупированные войсками РФ территории.

Такие "указы" Путин подписал 17 марта 2014-го (о "признании" Крыма), 29 сентября 2022 года (о Запорожской и Херсонской областях), а также перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – 21 февраля он заявил, что признает "республиками" захваченные Россией территории Донбасса.

Зеленский напомнил, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто из членов Альянса не признает и не намерен признавать "российскими" временно оккупированные регионы Украины.

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную Россией "аннексию" временно оккупированных украинских территорий.

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Оксана Житнюк

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