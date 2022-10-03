ЕС вызвал российских послов из-за решения Путина об "аннексии"

Европейский Союз "скоординированно" вызвал российских послов в государствах-членах ЕС после решения российского диктатора Владимира Путина незаконно аннексировать украинские территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

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"В ответ на последние шаги России, еще больше усиливающей свою агрессию против Украины – с фиктивными референдумами и незаконной аннексией украинских территорий, – ЕС скоординированно вызвал российских послов в странах-членах Евросоюза и в институтах ЕС", – сказал Стано.

Он отметил, что этот шаг преследует цель "передать решительное осуждение этих действий" и требовать "немедленного прекращения шагов, подрывающих территориальную целостность Украины, нарушающих Устав ООН и международное право".

По словам Стано, вызов начался в пятницу на прошлой неделе. Он добавил, что посла России в ЕС вызвали в Брюссель в понедельник днем.

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Вадим Ребрина

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