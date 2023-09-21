Задержаны организаторы псевдореферендума РФ: надеялись, что о них не вспомнят – СБУ

Задержаны еще два организатора псевдореферендума РФ, который состоялся во время временной оккупации правобережной части Херсонской области в 2022 году, сообщает Служба безопасности Украины. Ведомство отмечает, что это жительницы Бериславского района: мать и дочь, которые остались и надеялись, что о них "не вспомнят".

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После оккупации они приняли решение поддержать российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины, отмечает СБУ.

По данным следствия, обе коллаборантки были назначены в оккупационную незаконную "избирательную комиссию" одного из местных поселков: там они совершали подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонской области к РФ.

СБУ отмечает, что в случае отказа ставить нужную оккупантам отметку в фейковом бюллетене, коллаборантки угрожали жителям заключения в российскую пыточную.

При этом для дополнительного устрашения местного населения приспешниц оккупантов сопровождали вооруженные боевики, пишет ведомство.

В дальнейшем фигурантки фальсифицировали "итоги" псевдореферендума в пользу Кремля, говорится в сообщении.

"После освобождения поселка злоумышленницы остались на территории района и надеялись, что о них "не вспомнят". Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обеих коллаборанток, установили их адреса и задержали", – сообщает ведомство.

Задержанные получили подозрение в коллаборационной деятельности и совершении уголовного преступления группой лиц.

Максимальное наказание, которое им грозит, – до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В январе украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводили псевдовыборы в 2023 году: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

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