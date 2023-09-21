У Херсоні взяли сім'ю організаторів "референдуму" РФ: думали, що про них не згадають – СБУ

Затримано ще двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області у 2022 році, повідомляє Служба безпеки України. Відомство зазначає, що це мешканки Бериславського району: мати та донька, які залишились і сподівались, що про них "не згадають".

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Після окупації вони вирішили підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України, зазначає СБУ.

За даними слідства, обидві колаборантки були призначені до окупаційної незаконної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ: там вони здійснювали подворові обходи мешканців та збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до РФ.

СБУ зауважує, що в разі відмови ставити потрібну окупантам відмітку у фейковому бюлетені колаборантки погрожували мешканцям ув'язненням до російської катівні.

Водночас для додаткового залякування місцевого населення поплічниць окупантів супроводжували озброєні бойовики, пише відомство.

Надалі фігурантки фальсифікували "підсумки" псевдореферендуму на користь Кремля, йдеться у повідомленні.

"Після звільнення селища зловмисниці залишились на території району і сподівались, що про них "не згадають". Утім, співробітники СБУ викрили обох колаборанток, встановили їхні адреси й затримали", – повідомляє відомство.

Затримані отримали підозру у колабораційній діяльності та вчиненні кримінального правопорушення групою осіб.

Максимальне покарання, що їм загрожує, – до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

У січні український суд виніс перший вирок у справах про проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь в призначеній росіянами виборчій комісії.

Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводили псевдовибори у 2023 році: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію "Єдина Росія".

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

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