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СБУ: Снайперу-предателю грозит пожизненное, он убил 21 военного ВСУ – видео допроса видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 12:45
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Служба безопасности Украины сообщила, что ее киберспециалисты собрали доказательную базу на предателя, который воевал против Сил обороны на востоке. По данным следствия, подозреваемый входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе временно оккупированного Донецка. Нарезку видео с его допроса публикует ведомство.

Расследование установило, что за время боевых действий на передовой фигурант убил не менее 21 военнослужащего ВСУ, отмечают правоохранители.

Подозреваемый был взят в плен украинскими защитниками в конце лета 2023 года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области, пишет СБУ.

Задержанный – житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к контролируемой Россией незаконной вооруженной группировке "Народная милиция ДНР", сообщает ведомство.

В группировке он получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях по подготовке боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из РФ, отмечают правоохранители.

После тренировок на полигонах фигуранта назначили в "отдельный взвод снайперов 100 отдельной мотострелковой бригады", подчинявшейся командованию первого армейского корпуса Вооруженных сил РФ, пишет СБУ.

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В рядах подразделения захватчиков подозреваемый выполнял задачи российских командиров против сил Антитеррористической операции на востоке Украины, а за убийства украинцев получал ежемесячно "зарплату" в рублях от оккупантов, отмечают правоохранители.

"После начала полномасштабного вторжения РФ предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окрестностях Донецка, а также возле Песков и Марьинки", – пишет СБУ.

В декабре 2022 года подразделение фигуранта получило от российского гауляйтера оккупированной Донецкой области так называемый "орден республики" за участие в войне против Украины, отмечает ведомство.

Мужчина получил подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, ему грозит пожизненное заключение.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

  • 30 августа СБУ сообщила о задержании в Одессе бывшего разведчика российской группировки "Призрак".

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Артём Джерипа
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