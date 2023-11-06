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Николаевский бывший депутат-предатель получил 15 лет тюрьмы: планировал создание "ННР"

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 18:42
Николаевский бывший депутат-предатель получил 15 лет тюрьмы: планировал создание
Фото - СБУ

В Николаеве бывший депутат-предатель, который хотел создать "Николаевскую народную республику", получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Осужденный – бывший депутат Николаевского горсовета, который в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником главного управления российского генштаба. Он собирал для РФ разведданные о местах базирования в регионе подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции.

Впоследствии, по данным СБУ, он получил задание —  разработать концепцию "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

Захватчики хотели назначить глав этого псевдообразования, которые должны были обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" Николаевской области к составу РФ.

В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в местной оккупационной администрации.

В СБУ отметили, что предатель подготовил фейковое "обоснование" для создания "республики", которое планировал отправить на "согласование" в Москву.

Как установило следствие, после окончания депутатства в горсовете еще до начала полномасштабного вторжения РФ мужчина возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании "республики".

О задержании в Николаеве бывшего местного депутата СБУ сообщала 27 июня 2022 года. По данным местного издания News.PN, это известный украинофоб Сергей Шубин, бывший депутат Николаевского городского совета от ПСПУ Наталии Витренко.

Николаевский бывший депутат-предатель получил 15 лет тюрьмы: планировал создание "ННР"

Николаевский бывший депутат-предатель получил 15 лет тюрьмы: планировал создание "ННР"

  • 3 ноября контрразведка СБУ сообщила, что поймала "крота" в Запорожской ОВА, он работал в отделе кибербезопасности.

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Оксана Житнюк
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