Николаевский бывший депутат-предатель получил 15 лет тюрьмы: планировал создание "ННР"

В Николаеве бывший депутат-предатель, который хотел создать "Николаевскую народную республику", получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Осужденный – бывший депутат Николаевского горсовета, который в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником главного управления российского генштаба. Он собирал для РФ разведданные о местах базирования в регионе подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции.

Впоследствии, по данным СБУ, он получил задание — разработать концепцию "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

Захватчики хотели назначить глав этого псевдообразования, которые должны были обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" Николаевской области к составу РФ.

В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в местной оккупационной администрации.

В СБУ отметили, что предатель подготовил фейковое "обоснование" для создания "республики", которое планировал отправить на "согласование" в Москву.

Как установило следствие, после окончания депутатства в горсовете еще до начала полномасштабного вторжения РФ мужчина возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании "республики".

О задержании в Николаеве бывшего местного депутата СБУ сообщала 27 июня 2022 года. По данным местного издания News.PN, это известный украинофоб Сергей Шубин, бывший депутат Николаевского городского совета от ПСПУ Наталии Витренко.

3 ноября контрразведка СБУ сообщила, что поймала "крота" в Запорожской ОВА, он работал в отделе кибербезопасности.

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