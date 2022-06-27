В Николаеве задержан экс-депутат от партии Витренко: планировал создание "ННР"

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве бывшего местного депутата, заведующего кафедрой одного из вузов по подозрению в государственной измене. Ему инкриминируют разработку концепции создания "Николаевской народной республики", сообщили СБУ и областная прокуратура.

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По замыслу задержанного Николаевская область должна была заявить о выходе из Украины, перейти на русский язык, получить собственный герб, флаг и гимн, а после завершения войны – вступить в состав России как отдельный субъект федерации.

СБУ установила, что подозреваемый в государственной измене должен был получить одну из руководящих должностей, если бы россиянам удалось захватить Николаевскую область. Поэтому он не только готовил "концепцию", но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.

Во время обысков у задержанного были обнаружены многочисленные доказательства, в том числе переписку с российскими кураторами и личные заметки о создании и планируемой деятельности "ННР".

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

По данным местного издания News.PN, задержанный – известный украинофоб Сергей Шубин, бывший депутат Николаевского городского совета от ПСПУ Наталии Витренко.

Андрей Водяный

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