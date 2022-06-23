Суд запретил партию Натальи Витренко
Сегодня, 23 июня, суд запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины. Об этом пишет пресс-служба Восьмого апелляционного суда Львова.
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"Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Минюста: запрещена деятельность ПСПУ. <...> В удовлетворении встречного искового заявления <...> отказано", – говорится в решении суда.
Средства и активы партии, ее организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
ПСПУ со дня ее образования возглавляла Наталья Витренко.
В Чесно уточнили, что это единственная партия из 12 запрещенных в Украине пророссийских политических сил, которая судилась в ответ, затягивая суд.
20 июня этот же суд запретил ОПЗЖ.
- 20 марта 2022 года СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения.
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в парламенте, а 12 мая ее фракция перестала существовать. Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы: первая – Платформа за жизнь и мир, вторая – Восстановление Украины.
- 8 июня суд запретил деятельность Оппоблока, 13 июня - запретил партию Социалисты Цушко, а также Справедливость и развитие, 14 июня - партию херсонского гауляйтера россиян Блок Владимира Сальдо, партию Держава и партию Наши экс-нардепа Мураева, 15 июня – Соцпартию Украины.
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