Суд запретил партию Натальи Витренко

Сегодня, 23 июня, суд запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины. Об этом пишет пресс-служба Восьмого апелляционного суда Львова.

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"Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Минюста: запрещена деятельность ПСПУ. <...> В удовлетворении встречного искового заявления <...> отказано", – говорится в решении суда.

Средства и активы партии, ее организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

ПСПУ со дня ее образования возглавляла Наталья Витренко.

В Чесно уточнили, что это единственная партия из 12 запрещенных в Украине пророссийских политических сил, которая судилась в ответ, затягивая суд.

20 июня этот же суд запретил ОПЗЖ.

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Евгений Пилипенко

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