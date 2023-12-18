Ексінструктор Вагнера написав до Гааги: хоче зізнатися у воєнних злочинах – фото
Російський правозахисник та автор проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував лист колишнього майора ГРУ РФ і старшого інструктора терористичної групи "Вагнера". В ньому він звертається до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з готовністю дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.
Анонімний ексмайор заявив, що готовий свідчити проти:
→ ідеолога проєкту "Новоросія" Владислава Суркова;
→ депутата нелегітимної російської Держдуми та ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Бородая;
→ командира 10 бригади спецзагону ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редута" та "Вагнера");
→ групи Вагнера та високопоставлених співробітників ФСБ і міноборони РФ, які прямо причетні до воєнних злочинів в Україні у 2014-2015 та у 2022 роках.
"Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню й суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну у 2014 році", – написав росіянин.
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Він додав, що понад рік передавав Gulagu.net дані для формування матеріалу до МКС та українського Офісу генпрокурора.
Колишній інструктор вагнерівців заявив, що один з лідерів терористичної групи Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти й розправи над цивільними в Україні та Сирії, "передаючи накази Пригожина, який виконував волю Путіна".
Він стверджує, що був членом групи "Редут", яка, за його словами, з 2021 року воює в Україні. А ще 2014 року взяв участь у "першому вторгненні в Україну" під керівництвом Бородая.
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