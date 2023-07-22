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Одного з ватажків окупантів на Донбасі посікло осколками під Бахмутом. Поки що живий – фото

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 20:43
Одного з ватажків окупантів на Донбасі посікло осколками під Бахмутом. Поки що живий – фото - Фото
Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Депутат нелегітимної Держдуми РФ та ватажок бойовиків ОРДЛО Олександр Бородай потрапив під танковий обстріл в районі Бахмута. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Як стверджують російські окупанти, удару було завдано 21 липня, коли Бородай і офіцери його штабу на машині залишали позиції на південному фланзі під Бахмутом.

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Пропагандисти зазначають, що двоє російських офіцерів, які перебували на задньому сидінні авто, отримали поранення. Водій та комбриг, як стверджується, не постраждали – бронежилети та спинки сидінь "не пропустили" осколки.

Фото: Ресурс пропагандистів РФ
ДОВІДКА. Олександр Бородай – російський терорист та ватажок бойовиків ОРДЛО, один з ідеологів "русского мира". У 2014 році був заступником ліквідованого ватажка терористичної організації ДНР Олександра Захарченка. З 2015 року очолює "Союз добровольців Донбасу" – терористичну організацію, що брала активну участь в наборі та навчанні бойовиків для виконання бойових завдань з "демілітаризації й денацифікації" України.

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Мілана Головань
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війнаолександр бородайбахмут
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