Одного з ватажків окупантів на Донбасі посікло осколками під Бахмутом. Поки що живий – фото

Депутат нелегітимної Держдуми РФ та ватажок бойовиків ОРДЛО Олександр Бородай потрапив під танковий обстріл в районі Бахмута. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

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Як стверджують російські окупанти, удару було завдано 21 липня, коли Бородай і офіцери його штабу на машині залишали позиції на південному фланзі під Бахмутом.

Пропагандисти зазначають, що двоє російських офіцерів, які перебували на задньому сидінні авто, отримали поранення. Водій та комбриг, як стверджується, не постраждали – бронежилети та спинки сидінь "не пропустили" осколки.

ДОВІДКА. Олександр Бородай – російський терорист та ватажок бойовиків ОРДЛО, один з ідеологів "русского мира". У 2014 році був заступником ліквідованого ватажка терористичної організації ДНР Олександра Захарченка. З 2015 року очолює "Союз добровольців Донбасу" – терористичну організацію, що брала активну участь в наборі та навчанні бойовиків для виконання бойових завдань з "демілітаризації й денацифікації" України.

20 липня 2023 року 79 бригада знищила пропагандиста РФ Михайла Лучина, якому навесні підмінили дрони на фалоімітатори.

22 липня в Україні було ліквідовано пропагандиста Ростислава Журавльова з РИА Новости.

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