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У Росії пишуть про ліквідацію воєнкора одного з найбільших ресурсів пропагандистів

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 14:07
У Росії пишуть про ліквідацію воєнкора одного з найбільших ресурсів пропагандистів - Фото
Російський пропагандист Ростислав Журавльов (Фото: ресурс окупантів)
доповнено

Сьогодні, 21 липня, російські пропагандисти повідомили, що в Україні знищено робітника одного з найбільших ресурсів пропагандистів РИА Новости.

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Як повідомляється, російського пропагандиста Ростислава Журавльова було ліквідовано під час обстрілу.

Також повідомляється, що поранення отримав фотокореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський.

Пишуть, що обстріл стався біля населеного пункту П'ятихатки, там була група представників російської пропаганди.

За попередніми даними, також поранено пропагандиста ресурсу Известия.

ДОПОВНЕНО о 14:55. РосЗМІ пишуть, що Журавльова вбив уламок касетного боєприпасу. Пропагандист приїхав на Запоріжжя, щоб знімати про них матеріал.

Читайте також: Російського Z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами – відео

Наталія Медведєва
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