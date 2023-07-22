В России пишут о ликвидации военкора одного из крупнейших ресурсов пропагандистов

дополнено

Сегодня, 21 июля, российские пропагандисты сообщили, в Украине уничтожен работник одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РИА Новости.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщается, российский пропагандист Ростислав Журавлев был ликвидирован по время обстрела.

Также сообщается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Пишут, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, там была группа представителей российской пропаганды.

По предварительным данным, также ранен пропагандист ресурса Известия.

ДОПОЛНЕНО в 14:55. РосСМИ пишут, что Журавлева убил осколок кассетного боеприпаса. Пропагандист приехал на Запорожье, чтобы снимать о них материал.

20 июля 2023 года 79 бригада уничтожила пропагандиста РФ Михаила Лучина, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы.

Читайте также: Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.