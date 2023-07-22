В России пишут о ликвидации военкора одного из крупнейших ресурсов пропагандистов
Сегодня, 21 июля, российские пропагандисты сообщили, в Украине уничтожен работник одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РИА Новости.
Как сообщается, российский пропагандист Ростислав Журавлев был ликвидирован по время обстрела.
Также сообщается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Пишут, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, там была группа представителей российской пропаганды.
По предварительным данным, также ранен пропагандист ресурса Известия.
ДОПОЛНЕНО в 14:55. РосСМИ пишут, что Журавлева убил осколок кассетного боеприпаса. Пропагандист приехал на Запорожье, чтобы снимать о них материал.
- 20 июля 2023 года 79 бригада уничтожила пропагандиста РФ Михаила Лучина, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы.
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