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В России пишут о ликвидации военкора одного из крупнейших ресурсов пропагандистов

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 14:07
В России пишут о ликвидации военкора одного из крупнейших ресурсов пропагандистов - Фото
Российский пропагандист Ростислав Журавлев (Фото: ресурс оккупантов)
дополнено

Сегодня, 21 июля, российские пропагандисты сообщили, в Украине уничтожен работник одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РИА Новости.

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Как сообщается, российский пропагандист Ростислав Журавлев был ликвидирован по время обстрела.

Также сообщается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Пишут, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, там была группа представителей российской пропаганды.

По предварительным данным, также ранен пропагандист ресурса Известия.

ДОПОЛНЕНО в 14:55. РосСМИ пишут, что Журавлева убил осколок кассетного боеприпаса. Пропагандист приехал на Запорожье, чтобы снимать о них материал.

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Наталья Медведева
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