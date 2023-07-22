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Одного из главарей оккупантов на Донбассе посекло осколками под Бахмутом. Пока жив – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 20:43
Одного из главарей оккупантов на Донбассе посекло осколками под Бахмутом. Пока жив – фото - Фото
Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Депутат нелегитимной Госдумы РФ и главарь боевиков ОРДЛО Александр Бородай попал под танковый обстрел в районе Бахмута. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Как утверждают российские оккупанты, удар был нанесен 21 июля, когда Бородай и офицеры его штаба на машине ехали с позиций на южном фланге под Бахмутом.

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Пропагандисты отмечают, что двое российских офицеров, находившихся на заднем сиденье авто, получили ранения. Водитель и комбриг, как утверждается, не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки.

Фото: Ресурс пропагандистов РФ
СПРАВКА. Александр Бородай – российский террорист и главарь боевиков ОРДЛО, один из идеологов "русского мира". В 2014 году был заместителем ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. С 2015 года возглавляет "Союз добровольцев Донбасса" – террористическую организацию, активно участвовавшую в наборе и обучении боевиков для выполнения боевых задач по "демилитаризации и денацификации" Украины.

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Милана Головань
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войнабахмутАлександр Бородай
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