Одного из главарей оккупантов на Донбассе посекло осколками под Бахмутом. Пока жив – фото
22.07.2023, 20:43
Фото: Ресурс пропагандистов РФ
Депутат нелегитимной Госдумы РФ и главарь боевиков ОРДЛО Александр Бородай попал под танковый обстрел в районе Бахмута. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
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Как утверждают российские оккупанты, удар был нанесен 21 июля, когда Бородай и офицеры его штаба на машине ехали с позиций на южном фланге под Бахмутом.
Пропагандисты отмечают, что двое российских офицеров, находившихся на заднем сиденье авто, получили ранения. Водитель и комбриг, как утверждается, не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки.
СПРАВКА. Александр Бородай – российский террорист и главарь боевиков ОРДЛО, один из идеологов "русского мира". В 2014 году был заместителем ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. С 2015 года возглавляет "Союз добровольцев Донбасса" – террористическую организацию, активно участвовавшую в наборе и обучении боевиков для выполнения боевых задач по "демилитаризации и денацификации" Украины.
- 20 июля 2023 года 79 бригада уничтожила пропагандиста РФ Михаила Лучина, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы.
- 22 июля в Украине был ликвидирован пропагандист Ростислав Журавлев из РИА Новости.
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