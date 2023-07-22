Одного из главарей оккупантов на Донбассе посекло осколками под Бахмутом. Пока жив – фото

Депутат нелегитимной Госдумы РФ и главарь боевиков ОРДЛО Александр Бородай попал под танковый обстрел в районе Бахмута. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как утверждают российские оккупанты, удар был нанесен 21 июля, когда Бородай и офицеры его штаба на машине ехали с позиций на южном фланге под Бахмутом.

Пропагандисты отмечают, что двое российских офицеров, находившихся на заднем сиденье авто, получили ранения. Водитель и комбриг, как утверждается, не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" осколки.

СПРАВКА. Александр Бородай – российский террорист и главарь боевиков ОРДЛО, один из идеологов "русского мира". В 2014 году был заместителем ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. С 2015 года возглавляет "Союз добровольцев Донбасса" – террористическую организацию, активно участвовавшую в наборе и обучении боевиков для выполнения боевых задач по "демилитаризации и денацификации" Украины.

20 июля 2023 года 79 бригада уничтожила пропагандиста РФ Михаила Лучина, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы.

22 июля в Украине был ликвидирован пропагандист Ростислав Журавлев из РИА Новости.

Читайте также: Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.