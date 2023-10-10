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Воєнна розвідка Росії фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 13:17
Воєнна розвідка Росії фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування - Фото
ПВК Редут (Фотоколаж - Радіо Свобода)

Російська організація "ПВК Редут", яка бере участь у війні проти України, насправді не є приватною воєнною компанією, а створена, фінансується та контролюється воєнною розвідкою Росії. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

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Журналісти проаналізували діяльність цього "добровольчого формування", яке насправді є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки.

У межах розслідування вдалося ідентифікували 100 бійців "Редута", вивчити структуру підрозділів, фінансові умови контрактів, а також які накази віддавалися на місцях та хто безпосередньо курував з ГРУ РФ.  

Зв’язок "ПВК" з російською воєнною розвідкою видно у внутрішніх документах підрозділу, де самі бійці вказують про своє підпорядкування ГРУ, пишуть розслідувачі.

Вони поспілкувалися з десятком рекрутерів, які займаються набором у різні підрозділи цієї "ПВК". Вже на етапі добору їм повідомили, що фінансування та керування структурою здійснює ГРУ.

Інформацію про причетність російської воєнної розвідки підтвердили бійці самого формування в українському полоні. Четверо "найманців" потрапили туди у 2022 році, а пізніше були засуджені за катування жителів Харківщини.

В інтерв’ю для журналістів вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спецпризначення ГРУ РФ.  На Харківщині накази на пошук "атовців" та проукраїнськи налаштованих громадян їм давав військовий з позивним "Амур", якого редутівці самі називали "куратором з ГРУ".

У розслідуванні журналісти наводять імена полковника Олексія Кондратьєва та заступника глави ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. Перший з ним є куратором так званого  "добровольчого корпусу" під керівництвом ГРУ, куди також входять бійці Редуту, а другий є головним ініціатором створення цієї так званої ПВК.

Ані Кондратьєв, ані Алєксєєв, ані Міноборони РФ та прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

  • З початком повномасштабного вторгнення у 202 році російські окупанти активно залучають так звані "добровольчі формування" та "ПВК".
  • У липні 2022 року один з найманців ПВК Редут підтвердив, що вони "розпочали війну" проти України, здійснивши рейд у Станицю Луганську за добу до початку повномасштабного вторгнення.
Калінін Артемій
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