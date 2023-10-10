Военная разведка РФ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование

Российская организация "ЧВК Редут", которая участвует в войне против Украины, на самом деле не является никакой частной военной компанией, а создана, финансируется и контролируется военной разведкой России. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

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Журналисты проанализировали деятельность этого "добровольческого формирования", которое действительно является скрытой системой рекрутинга наемников для российской разведки.

В рамках расследования удалось идентифицировать 100 бойцов "Редута", изучить структуру подразделений, финансовые условия контрактов, а также какие приказы отдавались на местах и кто непосредственно курировал из ГРУ РФ.

Связь "ЧВК" с российской военной разведкой видна во внутренних документах подразделения, где сами бойцы указывают о своем подчинении ГРУ, пишут расследователи.

Они пообщались с десятком рекрутеров, занимающихся набором в разные подразделения этой "ЧВК". Уже на этапе подбора им сообщили, что финансирование и управление структурой осуществляет ГРУ.

Информацию о причастности российской военной разведки подтвердили бойцы самого формирования в плену. Четверо "наемников" попали туда в 2022 году, а позже были осуждены за пытки жителей Харьковской области.

В интервью для журналистов они рассказали, что ехали служить в 16 бригаду спецназначения ГРУ РФ. В Харьковской области приказы на поиск "атовцев" и проукраински настроенных граждан им давал военный с позывным "Амур", которого редутовцы сами называли "куратором из ГРУ".

В расследовании журналисты приводят имена полковника Алексея Кондратьева и замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Первый с ним куратор так называемого "добровольческого корпуса" под руководством ГРУ, куда также входят бойцы Редута, а второй является главным инициатором создания этого так называемого ПВК.

Ни Кондратьев, ни Алексеев, ни Минобороны РФ и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не ответили на вопросы журналистов.

С началом полномасштабного вторжения в 202 году российские оккупанты активно привлекают так называемые "добровольческие формирования" и "ПВК".

В июле 2022 года один из наемников ЧВК Редут подтвердил, что они "начали войну" против Украины, совершив рейд в Станицу Луганскую за сутки до начала полномасштабного вторжения.

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