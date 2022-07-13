"Грубо говоря, мы войну начали". Наемник ЧВК рассказал о 23 февраля на Донбассе

23 февраля, за день до полномасштабного вторжения РФ, наемники российского ЧВК Редут провели рейд в украинский тыл в районе Станицы Луганской. Об этом рассказал Медузе наемник с измененным позывным "Абрикос".

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По его словам, вербовщик собрал кандидатов в конце декабря 2021-го и говорил, что заехать на Донбасс надо до Нового года. Однако наемники отказались из-за праздников – в Луганск "Абрикос" прибыл в январе и подписал контракт с ЧВК "Редут".

Наемник рассказал, что в ночь на 23 февраля его отряд отправился на разведку – перешел Северский Донец и в полной темноте зашел в тыл украинским военным в районе Станицы Луганской.

"Мы уже Болотенное прошли, вычислили, где у них какие позиции, все срисовали – и днем 23-го нам приходит команда срочно выходить оттуда. Только мы вышли (и передали данные. – Ред.) – и как началось! Первый прорыв мы подготовили полностью. Грубо говоря, мы войну начали", – рассказывает собеседник из ЧВК "Редут".

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В начале марта отряд "Редута" перебросили на север Украины, однако там он наткнулся на укрепленный блокпост украинских военных, завязался бой.

"Если бы не этот гребаный блокпост… Уже снега не было, а тела наших пацанов все там и лежали. Там у них танк в капонире оказался спрятан: когда он долбанул, одному бойцу нашему осколок со спичечный коробок зашел в щеку!" – рассказал наемник.

В расследовании Медузы также указано, что наемники ЧВК "Редут" воевали в Луганской, Донецкой областях, на Харьковском и Киевском направлениях.

Собеседники Медузы говорят, что "Редут" подчиняется Главному разведуправлению РФ и снабжается российским Минобороны. Оперативно управляют компанией выходцы из 45-й бригады ВДВ, чья территория примыкает к базе "Редута" в подмосковной Кубинке.

В этом же расследовании журналисты рассказали, как власти Москвы собирают "собянинский полк" для войны против Украины.

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Марк Сировой

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