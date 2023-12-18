Экс-инструктор Вагнера написал в Гаагу. Хочет признаться в военных преступлениях: фото

В своем письме неназванный россиянин заявил, что готов свидетельствовать против Путина, Суркова, группы Вагнера и т.п.

На фото - убитый главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин (ЕРА)

Российский правозащитник и автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо бывшего майора ГРУ РФ и старшего инструктора террористической группы Вагнера. В нем он обращается к Международному уголовному суду в Гааге с готовностью дать показания по военным преступлениям России в Украине.

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Анонимный экс-майор заявил, что готов свидетельствовать против:

→ идеолога проекта "Новороссия" Владислава Суркова;

→ депутата нелегитимной российской Госдумы и главаря боевиков ОРДЛО Александра Бородая;

→ командира 10 бригады спецназа ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергея Свида (позывной "Рязань", куратор "Редута" и "Вагнер");

→ группы Вагнера и высокопоставленных сотрудников ФСБ и минобороны РФ, прямо причастных к военным преступлениям в Украине в 2014-2015 и в 2022 годах.

"Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году", – написал россиянин.

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Он добавил, что более года передавал Gulagu.net данные для формирования материала в МКС и украинский Офис генпрокурора.

Бывший инструктор вагнеровцев заявил, что один из лидеров террористической группы Дмитрий Уткин лично отдавал приказы о казнях и расправах над гражданскими в Украине и Сирии, "передавая приказы Пригожина, исполнявшему волю Путина".

Он утверждает, что являлся членом группы "Редут", которая, по его словам, с 2021 года воюет в Украине. А еще в 2014 году принял участие в "первом вторжении в Украину" под руководством Бородая.

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