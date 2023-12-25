Помічник нардепа, який мріяв про перемогу Росії та окупацію Черкас, отримав п'ять років тюрми
Суд визнав винним депутата Черкаської міської ради, помічника нардепа, який виправдовував збройну агресію РФ проти України та глорифікував окупантів. Він отримав п’ять років тюрми, передає пресслужба прокуратури Черкаської області. Правоохоронці не назвали імені засудженого, проте Суспільне, яке вело трансляцію із зали суду, повідомило, що йдеться про ексдепутата від забороненої в Україні ОПЗЖ Олександра Замирайла.
Прокурор у суді довів, що чоловік з червня по липень 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди, виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів, захоплювався правлінням російського диктатора Володимира Путіна, звеличував російську армію та волів перемоги РФ над Україною, розраховуючи на "керівну посаду" в разі окупації Черкащини.
У спілкуванні засуджений казав: "За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!"
У прокуратурі зазначили, що на цей час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження.
- Про затримання Замирайла СБУ повідомила 3 серпня 2022 року. Не дочекавшись окупації, він зі спільницею планував втекти за кордон – іммігрувати до США. Правоохоронцям вдалося затримати їх напередодні виїзду з України.
- Замирайло – помічник нардепа Василя Німченка, який у Верховній Раді входив до фракції ОПЗЖ. У 2018 році Німченко був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Також Німченко був заступником голови громадської організації Віктора Медведчука "Український вибір – право народу".