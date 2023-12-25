Помощник нардепа, мечтавший о победе России и оккупации Черкасс, получил пять лет тюрьмы

Речь идет о депутате горсовета Александре Замирайло, который также является помощником нардепа от ОПЗЖ Василия Нимченко

Фото - СБУ

Суд признал виновным депутата Черкасского городского совета, помощника нардепа, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифицировал оккупантов. Он получил пять лет тюрьмы, передает пресс-служба прокуратуры Черкасской области. Правоохранители не назвали имени осужденного, однако Суспільне, которое вело трансляцию из зала суда, сообщило, что речь об экс-депутате от запрещенной в Украине ОПЗЖ Александре Замирайло.

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Прокурор в суде доказал, что мужчина с июня по июль 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды, оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов, восхищался правлением российского диктатора Владимира Путина и желал победы РФ над Украиной, рассчитывая на "руководящую должность" в случае оккупации Черкасской области.

В общении осужденный говорил: "За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!"

В прокуратуре отметили, что сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается предусмотренный законом срок на его апелляционное обжалование.