Житомирский полковник в отставке работал на разведку вагнеровцев: получил 15 лет тюрьмы

Осужденный был задержан еще в марте 2023-го, после чего он пытался бежать в Беларусь, но безуспешно

Фото - Житомирская областная прокуратура

Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку террористической организации Группа Вагнера, а после объявления о подозрении пытавшийся сбежать в Беларусь, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Предатель также лишен воинского звания.

В суде было доказано, что бывший полковник с сентября 2022-го по февраль 2023-го активно сотрудничал с разведкой вагнеровцев. У него был военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

Выполняя задания российского куратора, осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники ВСУ, отслеживал наличие оборонных объектов возле админзданий и правоохранительных ведомств.

Полученные разведданные он наносил на подробную карту Житомира, фотографировал и отправлял вражеской разведке. Также он собирал и передавал вагнеровцам анкетные данные командиров одной из воинских частей.

Фото – прокуратура

"При этом отдавал себе отчет в тяжести своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой", – сообщили правоохранители.

С представителем Группы Вагнера осужденный общался через Telegram, для конспирации выбрал позывной "Снаров".

Полковник в отставке был задержан в марте 2023-го. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом на залог. Деньги были внесены, и в дальнейшем мужчина нарушил обязательства и пытался бежать в Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы – с тех пор находится под стражей.

В ОГП подчеркнули, что во время суда свою вину предатель не признал, "вел себя дерзко и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела". Также он не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, "подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам".

В ноябре 2023-го в Николаеве бывший депутат-предатель, который хотел создать "Николаевскую народную республику", получил 15 лет тюрьмы.

В декабре суд признал виновным депутата Черкасского городского совета, помощника нардепа, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифицировал оккупантов. Он получил пять лет тюрьмы.

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