Російські загарбники отримують через соцмережі не менш як 60% розвідувальних даних. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та закликав дотримуватися інформаційної тиші.

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"Сьогодні не менше 60% розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації", – пише відомство

Генштаб зауважує, що наслідком поширення такої інформації може стати зрив військової операції, загибель українських захисників та втрата озброєння та військової техніки.

Своєю чергою автори "хайпових повідомлень" ризикують отримати кримінальні вироки та отримати ув'язнення, пишуть військові.

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Аби уберегти себе та наблизити спільну перемогу України, Генштаб закликає не знімати та не поширювати жодної інформації щодо:

→ роботи засобів системи ППО;

→ переміщення та районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

→ арсеналів, баз, складів зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги;

→ підприємств, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси та задовольняють інші військові потреби.

Також відомство закликало утриматися від поширення власної ексклюзивної інформації про перебіг бойових дій або хід виконання бойових завдань: військові закликають не поширювати таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела.

"Пам’ятайте, інформаційна тиша - це те, що не дозволить ворогу дізнатися плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу!" – підсумовує Генштаб.

У травні 2023 року чотири блогерки, які оприлюднили у мережі відео з роботою протиповітряної оборони у Києві, отримали підозри. У липні киянка, яка поширювала у соцмережах роботу ППО, отримала умовний термін.

У листопаді СБУ повідомила про затримання в Одесі "тіктокера-рецидивіста", за даними слідства чоловік опублікував відео з роботою протиповітряної оборони під час російської атаки дронами по місту 5 листопада.

У січні 2024 року СБУ заявила, що встановила особи чотирьох столичних блогерів, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ 2 січня.

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