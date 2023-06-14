Міноборони про порушення інформаційної тиші: Ми не даємо ЗСУ закріпитися у звільнених пунктах

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила заклики до інформаційної тиші щодо контрнаступу необхідністю допомогти ЗСУ. Якщо, наприклад, про звільнення населеного пункту повідомляти безпосередньо в момент звільнення, то це заважатиме бійцям там закріпитися. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

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"Наша ключова задача, нашої інформаційної політики – допомагати збройним силам і підтримувати їх", – наголосила Маляр.

Вона пояснила, що інформаційна кампанія під час наступу, – це частина загального воєнного плану. У прийнятті рішень щодо інформування бере участь в тому числі головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди", – сказала Маляр.

Крім того, зазначила вона, ворог також фіксує наші втрати, визначаючи свою ефективність.

"Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо", – пояснила заступниця міністра.

13 червня у Силах оборони повідомили, що російські окупанти намагаються відбити звільнені селища Макарівка та Благодатне.

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