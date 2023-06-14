Маляр о нарушении информационной тишины: Мы не даем ВСУ закрепиться в отвоеванных пунктах

Заместительница министра обороны Анна Маляр объяснила призывы к информационной тишине относительно контрнаступления необходимостью помочь ВСУ. Если, например, об освобождении населенного пункта сообщать непосредственно в момент освобождения, это будет мешать бойцам там закрепиться. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

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"Наша ключевая задача, нашей информационной политики – помогать вооруженным силам и поддерживать их", – подчеркнула Маляр.

Она пояснила, что информационная кампания во время наступления, – это часть общего военного плана. В принятии решений по информированию участвует, в том числе, главком ВСУ Валерий Залужный.

"Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда", – сказала Маляр.

Кроме того, отметила она, враг также фиксирует наши потери, определяя свою эффективность.

"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", – пояснила замминистра.

13 июня в Силах обороны сообщили, что российские оккупанты пытаются отбить освобожденные поселки Макаровка и Благодатное.

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