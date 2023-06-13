Наступление ВСУ. Россияне пытаются отбить освобожденные Макаровку и Благодатное — карта

Российские оккупанты пытаются отбить освобожденные Вооруженными Силами Украины поселки Макаровка и Благодатное. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне наступают в районе Авдеевки и Марьинки, а также ведут активную оборону на юге.

"Пытаются вернуть Макаровку и стирают ее с лица земли. Применяют артиллерию и авиацию, хотели даже задействовать "Солнцепек". Сейчас там идут стабилизационные мероприятия морпехами 35 бригады", — сказал Шершень.

Он отметил, что противник передвигает свои подразделения в Запорожской области. Кроме того, они безуспешно наступали в направлении деоккупированного Благодатного.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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