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Наступление ВСУ. Россияне пытаются отбить освобожденные Макаровку и Благодатное — карта

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 16:22
Наступление ВСУ. Россияне пытаются отбить освобожденные Макаровку и Благодатное — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура"/Facebook)

Российские оккупанты пытаются отбить освобожденные Вооруженными Силами Украины поселки Макаровка и Благодатное. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне наступают в районе Авдеевки и Марьинки, а также ведут активную оборону на юге. 

"Пытаются вернуть Макаровку и стирают ее с лица земли. Применяют артиллерию и авиацию, хотели даже задействовать "Солнцепек". Сейчас там идут стабилизационные мероприятия морпехами 35 бригады", — сказал Шершень.

Он отметил, что противник передвигает свои подразделения в Запорожской области. Кроме того, они безуспешно наступали в направлении деоккупированного Благодатного. 

Макаровка и Благодатное (Карта: deepstatemap.live)

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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БлагодатноевойнанаступлениеВалерий ШершеньМакаровка
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