Наступление ВСУ. Россияне пытаются отбить освобожденные Макаровку и Благодатное — карта
Российские оккупанты пытаются отбить освобожденные Вооруженными Силами Украины поселки Макаровка и Благодатное. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.
"Пытаются вернуть Макаровку и стирают ее с лица земли. Применяют артиллерию и авиацию, хотели даже задействовать "Солнцепек". Сейчас там идут стабилизационные мероприятия морпехами 35 бригады", — сказал Шершень.
Он отметил, что противник передвигает свои подразделения в Запорожской области. Кроме того, они безуспешно наступали в направлении деоккупированного Благодатного.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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