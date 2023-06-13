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Наступ ЗСУ. Росіяни намагаються відбити звільнені Макарівку та Благодатне — карта фронту

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 16:22
Наступ ЗСУ. Росіяни намагаються відбити звільнені Макарівку та Благодатне — карта фронту - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура"/Facebook)

Російські окупанти намагаються відбити звільнені Збройними Силами України селища Макарівка та Благодатне. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни наступають у районі Авдіївки та Мар'їнки, а також ведуть активну оборону на півдні.

"Намагаються повернути Макарівку і стирають її з лиця землі. Застосовують артилерію та авіацію, хотіли навіть задіяти "Сонцепек". Зараз там йдуть стабілізаційні заходи морпіхами 35 бригади", — сказав Шершень.

Він зазначив, що противник пересуває свої підрозділи у Запорізькій області. Крім цього, вони безуспішно наступали у напрямку деокупованого Благодатного.

Макарівка та Благодатне (Карта: deepstatemap.live)

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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