Наступ ЗСУ. Росіяни намагаються відбити звільнені Макарівку та Благодатне — карта фронту

Російські окупанти намагаються відбити звільнені Збройними Силами України селища Макарівка та Благодатне. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни наступають у районі Авдіївки та Мар'їнки, а також ведуть активну оборону на півдні.

"Намагаються повернути Макарівку і стирають її з лиця землі. Застосовують артилерію та авіацію, хотіли навіть задіяти "Сонцепек". Зараз там йдуть стабілізаційні заходи морпіхами 35 бригади", — сказав Шершень.

Він зазначив, що противник пересуває свої підрозділи у Запорізькій області. Крім цього, вони безуспішно наступали у напрямку деокупованого Благодатного.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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