Наступ ЗСУ. Росіяни намагаються відбити звільнені Макарівку та Благодатне — карта фронту
Російські окупанти намагаються відбити звільнені Збройними Силами України селища Макарівка та Благодатне. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни наступають у районі Авдіївки та Мар'їнки, а також ведуть активну оборону на півдні.
"Намагаються повернути Макарівку і стирають її з лиця землі. Застосовують артилерію та авіацію, хотіли навіть задіяти "Сонцепек". Зараз там йдуть стабілізаційні заходи морпіхами 35 бригади", — сказав Шершень.
Він зазначив, що противник пересуває свої підрозділи у Запорізькій області. Крім цього, вони безуспішно наступали у напрямку деокупованого Благодатного.
Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.
- Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр
Коментарі