Российские захватчики получают через соцсети не менее 60% разведывательных данных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и призвал соблюдать информационную тишину.

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"Сегодня не менее 60% разведданных спецслужбы противника получают через социальные сети. Необдуманно распространенные фото и видеоматериалы о деятельности Вооруженных Сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации", – пишет ведомство

Генштаб отмечает, что следствием распространения такой информации может стать срыв военной операции, гибель украинских защитников и потеря вооружения и военной техники.

В свою очередь авторы "хайповых сообщений" рискуют получить уголовные приговоры и тюремные сроки, пишут военные.

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Чтобы уберечь себя и приблизить общую победу Украины, Генштаб призывает не снимать и не распространять никакой информации насчет:

→ работы средств системы ПВО;

→ перемещения и районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

→ арсеналов, баз, складов хранения материально-технических запасов, как и международной материально-технической помощи;

→ предприятий, которые производят новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные нужды.

Также ведомство призвало воздержаться от распространения собственной эксклюзивной информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач: военные призывают не распространять такую информацию на широкую аудиторию до ее подтверждения через официальные источники.

"Помните, информационная тишина - это то, что не позволит врагу узнать планы армии, сохранит украинские жизни и приблизит нашу общую победу!" – заключает Генштаб.

В мае 2023 года четыре блогера, обнародовавшие в сети видео с работой противовоздушной обороны в Киеве, получили подозрения. В июле киевлянка, распространявшая в соцсетях работу ПВО, получила условный срок.

В ноябре СБУ сообщила о задержании в Одессе "тиктокера-рецидивиста", по данным следствия, мужчина опубликовал видео с работой противовоздушной обороны во время российской атаки дронами по городу 5 ноября.

В январе 2024 года СБУ заявила, что установила лица четырех столичных блогеров, незаконно распространявших информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев 2 января.

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