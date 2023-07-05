UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блогер, которая снимала работу ПВО в Киеве, получила условный срок

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 17:59
Блогер, которая снимала работу ПВО в Киеве, получила условный срок - Фото
Фото - Киевская городская прокуратура

Киевлянке, распространявшей в соцсетях работу украинской противовоздушной обороны во время массированной ракетной атаки РФ 16 мая, объявлен приговор. Она получила условный срок, сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители не называют имени обвиняемой, однако ранее в прокуратуре сообщали LIGA.net, что речь о блогере Инне Чернецкой (Вороновой).

Отмечается, что киевлянка полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Днепровский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины и назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Видео извинений блогера на следующий день после публикации видео с работой ПВО:

  • 17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила лица шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Среди них была и блогер Чернецкая.
  • 2 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест блогера Чернецкую, публиковавшую видео работы ПВО.
  • В общей сложности, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ более 200 украинцев получили подозрения за съемку работы ПВО и других войск.

Читайте также: Веб-камеры сливают работу ПВО. Воздушные силы: Надо координироваться с городскими властями

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевприговорпвоблогеринна чернецкая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 