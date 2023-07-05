Блогер, которая снимала работу ПВО в Киеве, получила условный срок

Киевлянке, распространявшей в соцсетях работу украинской противовоздушной обороны во время массированной ракетной атаки РФ 16 мая, объявлен приговор. Она получила условный срок, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Правоохранители не называют имени обвиняемой, однако ранее в прокуратуре сообщали LIGA.net, что речь о блогере Инне Чернецкой (Вороновой).



Отмечается, что киевлянка полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.



Днепровский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины и назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Видео извинений блогера на следующий день после публикации видео с работой ПВО:

17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила лица шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая. Среди них была и блогер Чернецкая.

2 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест блогера Чернецкую, публиковавшую видео работы ПВО.

В общей сложности, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ более 200 украинцев получили подозрения за съемку работы ПВО и других войск.

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