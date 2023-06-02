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Блогершу Чернецкую, которая снимала работу ПВО в Киеве, посадили под домашний арест

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 12:20
Блогершу Чернецкую, которая снимала работу ПВО в Киеве, посадили под домашний арест - Фото
Инна Чернецкая (Фото: Ее Instagram)

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест блогершу Инну Чернецкую, которая публиковала видео работы противовоздушной обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, Чернецкой и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Она отметила, что прокуратура просила именно такую меру пресечения, которую суд удовлетворил в полном объеме.

Максимец заявила, что также во время обыска у задержанных были изъяты телефоны. 

Всем им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов. Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы. 

Блогеры снимали работу ПВО в ночь на 16 мая, когда Россия в очередной раз атаковала Киев.

Ранее в СБУ обнародовали фото одной из блогеров, личность которой можно идентифицировать по характерной татуировке на правом плече.

На фото изображена бывшая жена наркодилера Юрия Чернецкого – Инна, которая после публикации видео работы ПВО записала ролик с извинениями.

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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Надежда Максимецвойнапводомашний арестКиевская прокуратура
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