Блогершу Чернецкую, которая снимала работу ПВО в Киеве, посадили под домашний арест
В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест блогершу Инну Чернецкую, которая публиковала видео работы противовоздушной обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, Чернецкой и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.
Она отметила, что прокуратура просила именно такую меру пресечения, которую суд удовлетворил в полном объеме.
Максимец заявила, что также во время обыска у задержанных были изъяты телефоны.
Всем им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов. Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы.
Блогеры снимали работу ПВО в ночь на 16 мая, когда Россия в очередной раз атаковала Киев.
Ранее в СБУ обнародовали фото одной из блогеров, личность которой можно идентифицировать по характерной татуировке на правом плече.
На фото изображена бывшая жена наркодилера Юрия Чернецкого – Инна, которая после публикации видео работы ПВО записала ролик с извинениями.
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.
- Спикер Воздушных сил рассказал, что все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели в Киев.
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