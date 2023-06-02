Блогершу Чернецкую, которая снимала работу ПВО в Киеве, посадили под домашний арест

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест блогершу Инну Чернецкую, которая публиковала видео работы противовоздушной обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

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По ее словам, Чернецкой и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

Она отметила, что прокуратура просила именно такую меру пресечения, которую суд удовлетворил в полном объеме.

Максимец заявила, что также во время обыска у задержанных были изъяты телефоны.

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