Блогерку Чернецьку, яка знімала роботу ППО у Києві, посадили під домашній арешт

У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Інну Чернецьку, яка публікувала відео протиповітряної оборони. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.

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За її словами, Чернецькій та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

Вона зазначила, що прокуратура просила саме такий запобіжний захід, який суд задовольнив у повному обсязі.

Максимець заявила, що також під час обшуку у затриманих було вилучено телефони.

Всім їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Блогерам загрожує до 8 років ув'язнення.

Блогери знімали роботу ППО в ніч проти 16 травня, коли Росія вкотре атакувала Київ.

Раніше в СБУ оприлюднили фото однієї з блогерок, особистість якої можна ідентифікувати за характерним татуюванням на правому плечі.

На фото зображено колишню дружину наркодилера Юрія Чернецького — Інну, яка після публікації відео роботи ППО записала ролик із вибаченнями.

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