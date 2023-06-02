Блогерку Чернецьку, яка знімала роботу ППО у Києві, посадили під домашній арешт
У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Інну Чернецьку, яка публікувала відео протиповітряної оборони. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.
За її словами, Чернецькій та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.
Вона зазначила, що прокуратура просила саме такий запобіжний захід, який суд задовольнив у повному обсязі.
Максимець заявила, що також під час обшуку у затриманих було вилучено телефони.
Всім їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Блогерам загрожує до 8 років ув'язнення.
Блогери знімали роботу ППО в ніч проти 16 травня, коли Росія вкотре атакувала Київ.
Раніше в СБУ оприлюднили фото однієї з блогерок, особистість якої можна ідентифікувати за характерним татуюванням на правому плечі.
На фото зображено колишню дружину наркодилера Юрія Чернецького — Інну, яка після публікації відео роботи ППО записала ролик із вибаченнями.
- Вранці 16 травня головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі.
- Військова адміністрація Києва повідомила, що атака була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу.
- Речник Повітряних сил розповів, що всі шість ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ.
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