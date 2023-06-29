Более 200 украинцев получили подозрение за видео работы ПВО и других войск – СБУ

С начала полномасштабного вторжения России по материалам Службы безопасности сообщено о подозрении более чем 200 фигурантам, которые незаконно распространяли информацию о работе противовоздушной обороны и других войск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как заявляет СБУ, фактически эти лица помогали врагу готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по территории Украины.

Подозрение объявлено по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований. Санкция статьи подразумевает до 12 лет тюремного заключения.

По данным СБУ, обвинительные акты против 190 подозреваемх направлены в суд.

По данным следствия, в большинстве случаев граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 16 мая.

Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двух из них – обвинительные акты направлены в суд. По другим – продолжается расследование.

17 мая СБУ заявила, что установила личности шести жителей Киева, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России 16 мая.

2 июня стало известно, что Инне Чернецкой и еще трем блогерам назначили круглосуточный домашний арест.

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