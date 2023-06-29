Понад 200 українців отримали підозру за відео роботи ППО та інших військ – СБУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру більш ніж 200 фігурантам, які незаконно розповсюджували інформацію про роботу протиповітряної оборони та інших військ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як заявляє СБУ, фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по території України.

Підозра оголошена за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо направлення, переміщення зброї, Збройних Сил України або інших військових формувань. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

За даними СБУ, обвинувальні акти проти 190 підозрюваних спрямовано до суду.

За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Крім того, співробітники Служби безпеки встановили особи шести мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 16 травня.

Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Щодо двох із них – обвинувальні акти направлені до суду. За іншими – триває розслідування.

17 травня СБУ заявила, що встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії 16 травня.

2 червня стало відомо, що Інні Чернецькій та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

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