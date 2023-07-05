Блогерка, яка знімала роботу ППО в Києві, отримала умовний термін

Киянці, яка поширювала у соцмережах роботу української протиповітряної оборони під час масованої ракетної атаки РФ 16 травня, оголошено вирок. Вона отримала умовний термін, повідомляє Київська міська прокуратура.

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Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, проте раніше у прокуратурі повідомляли LIGA.net, що мова про блогерку Інну Чернецьку (Воронову).



Зазначається, що киянка повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.



Дніпровський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном один рік.

Відео вибачень блогерки наступного дня після публікації відео з роботою ППО:

17 травня 2023-го СБУ заявила, що встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії 16 травня. Серед них була і блогерка Чернецька.

2 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Чернецьку, яка публікувала відео роботи ППО.

Загалом, за даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 200 українців отримали підозри за зйомку роботи ППО та інших військ.

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