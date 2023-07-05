RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блогерка, яка знімала роботу ППО в Києві, отримала умовний термін

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 17:59
Блогерка, яка знімала роботу ППО в Києві, отримала умовний термін - Фото
Фото - Київська міська прокуратура

Киянці, яка поширювала у соцмережах роботу української протиповітряної оборони під час масованої ракетної атаки РФ 16 травня, оголошено вирок. Вона отримала умовний термін, повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, проте раніше у прокуратурі повідомляли LIGA.net, що мова про блогерку Інну Чернецьку (Воронову).

Зазначається, що киянка повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

Дніпровський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном один рік.

Відео вибачень блогерки наступного дня після публікації відео з роботою ППО:

  • 17 травня 2023-го СБУ заявила, що встановила особи шести мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії 16 травня. Серед них була і блогерка Чернецька.
  • 2 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт блогерку Чернецьку, яка публікувала відео роботи ППО.
  • Загалом, за даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 200 українців отримали підозри за зйомку роботи ППО та інших військ.

Читайте також: Веб-камери зливають роботу ППО. Повітряні сили: Треба координуватися з міською владою

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиїввирокппоблогерІнна Чернецька
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 