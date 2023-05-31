Слив в сеть работы ПВО в Киеве. Четверым блогерам объявлено подозрение

Четырем блогершам, которые 16 мая 2023 года обнародовали в сети видео с работой противовоздушной обороны в Киеве, объявили подозрение. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"СБУ собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая", – отметили правоохранители.

В Службе безопасности рассказали, что:

одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и послала его администратору одного из популярных Telegram-каналов, а уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках;

вторая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте;

третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

четвертая подозреваемая – уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала отсняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности она пыталась удалить запрещенные сообщения.

Всем им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются.

Что этому предшествовало

Ранее в СБУ обнародовали фото одной с блогерш, личность которой можно идентифицировать по характерной татуировке на правом плече.

На фото изображена бывшая жена наркодилера Юрия Чернецкого – Инна, которая после публикации видео работы ПВО записала ролик с извинениями.

17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила шестерых киевлян, незаконно распространявших информацию о работе ПВО во время атаки России.

Тогда следователи открыли уголовное производство по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах.

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