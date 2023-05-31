UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Слив в сеть работы ПВО в Киеве. Четверым блогерам объявлено подозрение

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 14:31
Слив в сеть работы ПВО в Киеве. Четверым блогерам объявлено подозрение - Фото
СБУ объявила подозрение блогерше (Фото: Службы безопасности)

Четырем блогершам, которые 16 мая 2023 года обнародовали в сети видео с работой противовоздушной обороны в Киеве, объявили подозрение. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"СБУ собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая", – отметили правоохранители.

В Службе безопасности рассказали, что:

  • одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и послала его администратору одного из популярных Telegram-каналов, а уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках;
  • вторая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте;
  • третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.
  • четвертая подозреваемая – уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала отсняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности она пыталась удалить запрещенные сообщения.

Всем им объявили подозрение по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах. Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются.

Что этому предшествовало

Ранее в СБУ обнародовали фото одной с блогерш, личность которой можно идентифицировать по характерной татуировке на правом плече.

На фото изображена бывшая жена наркодилера Юрия Чернецкого – Инна, которая после публикации видео работы ПВО записала ролик с извинениями.

  • 17 мая 2023 года СБУ заявила, что установила шестерых киевлян, незаконно распространявших информацию о работе ПВО во время атаки России.
  • Тогда следователи открыли уголовное производство по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах.

Читайте также: Вебкамеры сливают работу ПВО. Воздушные силы: Надо координироваться с городскими властями

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбупвоподозрениеблогеры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 