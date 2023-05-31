Злив у мережу роботи ППО у Києві. Чотирьом блогерам оголошено підозру

Чотирьом блогеркам, які 16 травня 2023 року оприлюднили у мережі відео з роботою протиповітряної оборони у Києві, оголосили підозру. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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"СБУ зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня", – зазначили правоохоронці.

У Службі безпеки розповіли, що:

одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів, а вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках;

друга – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті;

третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою в соцмережах;

четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності вона намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім їм оголосили підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Що цьому передувало

Раніше в СБУ оприлюднили фото однієї з блогерок, особу якої можна ідентифікувати за характерним татуюванням на правому плечі.

На світлині зображена колишня дружина наркодилера Юрія Чернецького – Інна, яка після публікації відео роботи ППО, записала ролик з вибаченнями.

17 травня 2023 року СБУ заявила, що встановила шістьох киян, які незаконно поширювали інформацію про роботу ППО під час атаки Росії.

Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів.

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