СБУ: В Одесі "тіктокер-рецидивіст" виставив в інтернет роботу ППО, його затримано – фото

В Одесі затримано чоловіка, який у Tik-Tok поширював відео з роботою української протиповітряної оборони, пише СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі "тіктокера-рецидивіста", за даними слідства чоловік опублікував відео з роботою протиповітряної оборони під час російської атаки дронами по місту 5 листопада. Раніше чоловік відбував покарання за крадіжку та пограбування.

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Чоловік незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку РФ на Одесу в ніч на 5 листопада – відзняв на камеру мобільного телефону роботу ППО та розмістив ці матеріали на власній сторінці у соцмережі TikTok, пише СБУ.

"В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ", – зауважує відомство.

Отриману в такий спосіб інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту з застосуванням ракет та дронів-камікадзе типу Shahed, зазначають правоохоронці.

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СБУ виявила та затримала чоловіка – це 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування, повідомляє спецслужба.

Під час обшуків у його помешканні СБУ виявила мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу українських захисників.

Фігурант отримав підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, пишуть в СБУ.

Розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

Вдень 5 листопада в Одесі прогриміли вибухи, повідомлялося про ракетну небезпеку.

Ввечері 5 листопада в Одесі знову пролунала серія вибухів – вдруге за день, була ракетна небезпека та атака дронів.

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