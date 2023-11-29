СБУ: В Одессе "тиктокер-рецидивист" выставил в интернет работу ПВО, он задержан – фото

В Одессе задержан мужчина, который в Tik-Tok распространял видео с работой украинской противовоздушной обороны, пишет СБУ.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе "тиктокера-рецидивиста", по данным следствия, мужчина опубликовал видео с работой противовоздушной обороны во время российской атаки дронами по городу 5 ноября. Ранее мужчина отбывал наказание за кражу и ограбление.

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Мужчина незаконно распространил информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября – снял на камеру мобильного телефона работу ПВО и разместил эти материалы на своей странице в соцсети TikTok, пишет СБУ.

"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало к рекомендациям многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ", – отмечает ведомство.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракет и дронов-камикадзе типа Shahed, отмечают правоохранители.

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СБУ обнаружила и задержала мужчину – это 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление, сообщает спецслужба.

Во время обысков в его квартире СБУ обнаружила мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе украинских защитников.

Фигурант получил подозрение в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей, пишут в СБУ.

Расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

Днем 5 ноября в Одессе прогремели взрывы, сообщалось о ракетной опасности.

Вечером 5 ноября в Одессе снова прозвучала серия взрывов – второй раз за день, была ракетная опасность и атака дронов.

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