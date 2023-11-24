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СБУ: Колаборант здав РФ проукраїнського батька, щоб отримати посаду – відео, фото видео

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24.11.2023, 12:59
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Служба безпеки України повідомила про підозру депутату селищної ради з Херсонської області, його звинувачують у держзраді та колабораціонізмі. Зокрема, за даними слідства, він здав росіянам свого проукраїнського батька, щоб отримати "посаду" від державного зрадника, незаконного гауляйтера Володимира Сальдо.

"Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Для цього почав масово "здавати" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей", – пише відомство.

Одним з перших фігурант "здав" окупантам свого батька, котрий мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ, зауважує СБУ.

Батька відвезли до місцевої катівні загарбників, де до нього застосовувалися численні тортури, якими чоловіка намагалися схилити до співпраці з окупантами, пише спецслужба.

Фігурант же був призначений до окупаційної адміністрації, котру на території громади створили під керівництвом держзрадника Сальдо, там підозрюваний відповідав за розподіл "гуманітарної допомоги" з РФ між прихильниками кремлівського режиму, пояснює відомство.

"Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам. Крім того, фігурант з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах та "розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію", – зазначає СБУ.

Після того як Сили оборони звільнили селище, підозрюваний залишився на території громади: намагався залягти на дно та уникнути правосуддя, проте СБУ встановила місцеперебування чоловіка та затримала його, пояснює спецслужба.

Фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та колабораційна діяльність.

Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

ДОПОВНЕНО о 13:18. Місцеве видання МОСТ стверджує, що затриманий — депутат Станіславівської сільради Максим Абрамович. ЗМІ пише, що його справою займаються правоохоронці Житомирської області, що може вказувати на затримання чоловіка саме там.

  • 8 листопада Малиновський районний суд Одеси визнав винним у держзраді колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Сальдо та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Артем Джеріпа
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