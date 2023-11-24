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Херсонский коллаборант сдал РФ проукраинского отца, чтобы получить должность – видео, фото видео

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24.11.2023, 12:59
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату поселкового совета из Херсонской области, его обвиняют в госизмене и коллаборационизме. В частности, по данным следствия, он сдал россиянам своего проукраинского отца, чтобы получить "должность" от государственного изменника, незаконного гауляйтера Владимира Сальдо.

"Злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ встречал колонны российских войск, которые заходили на территорию общины. Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово" сдавать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей", – пишет ведомство.

Одним из первых фигурант "сдал" оккупантам своего отца, имевшего проукраинскую позицию и выступавший против вооруженной агрессии РФ, отмечает СБУ.

Отца отвезли в местный застенок захватчиков, где к нему применялись многочисленные пытки, которыми мужчину пытались склонить к сотрудничеству с оккупантами, пишет спецслужба.

Фигурант же был назначен к оккупационной администрации, созданной на территории общины под руководством госизменника Сальдо, там подозреваемый отвечал за распределение "гуманитарной помощи" из РФ между сторонниками кремлевского режима, поясняет ведомство.

Кроме того, фигурант по собственной инициативе "чередовал" с оружием на российских блокпостах и "расквартировал" оккупантов в жилищах. подконтрольную Украине территорию", – отмечает СБУ.

После того, как Силы обороны освободили поселок, подозреваемый остался на территории общины: пытался залечь на дно и избежать правосудия, однако СБУ установили местонахождение мужчины и задержали его, поясняет спецслужба.

Фигурант сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена, совершенная в условиях военного положения и коллаборационная деятельность.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

ДОПОЛНЕНО в 13:18. Местное издание МОСТ утверждает, что задержанный – депутат Станиславовского сельсовета Максим Абрамович. СМИ пишет, что его делом занимаются правоохранители Житомирской области, что может указывать на задержание мужчины именно там.

  • 8 ноября Малиновский районный суд Одессы признал виновным в госизмене бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Сальдо и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Артём Джерипа
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